Павло Василенко

Головний тренер Бенфіки Марку Сілва прокоментував ситуацію навколо українського воротаря Анатолія Трубіна, чиє майбутнє в лісабонському клубі залишається під питанням на тлі трансферних чуток.

Наставник заявив, що можливі переходи не впливають на його рішення та закликав футболістів зосередитися на командних цілях. За словами Сілви, Бенфіка має складатися з гравців, які повністю віддані клубу та прагнуть повернути команді чемпіонський титул, якого вона не вигравала вже три роки.

«Трансферний ринок має вплив, поки він відкритий, але як тренер я маю переконатися, що гравці зосереджені на своїх цілях. Що стосується трансферного ринку, то серйозних обговорень немає», – заявив Сілва.

Раніше повідомлялося, що Трубін може залишити Бенфіку цього літа. Серед претендентів на українця називають туринський Ювентус. Водночас старт сезону для голкіпера вийшов неоднозначним: він розпочав кампанію в основному складі, але у кваліфікаційному матчі Ліги Європи проти Хартс залишився в запасі. У старті тоді вийшов Самуель Соареш, а Бенфіка перемогла з рахунком 6:1.

Минулого сезону Трубін провів 50 матчів, пропустив 43 мячі та 21 раз зберіг ворота «сухими». Контракт українця з Бенфікою чинний до 30 червня 2028 року.