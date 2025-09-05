Головний наставник національної команди Франції Дідьє Дешам поділився своєю думкою щодо потужності збірної України напередодні поєдинку кваліфікації до чемпіонату світу-2026, який пройде у Вроцлаві.

«Найбільша небезпека для нашої команди? Насамперед – це якість суперника, у якого є дуже-дуже хороші футболісти. Дехто з них грав за «Шахтар» або у великих європейських клубах.

У збірної України є гравці з великим досвідом, які звикли грати разом і провели чимало матчів. В атаці у них є чудові футболісти.

Завжди потрібно бути уважними до суперника, враховуючи його сильні, а також слабкі сторони, якими будемо намагатися скористатися. Щодо колективу, креативності та різних варіантів – збірна України має дуже цікаві й небезпечні можливості в атаці», — сказав Дешам на прес-конференції.