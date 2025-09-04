Павло Василенко

Вінгер іспанської Жирони Віктор Циганков пропустив відкрите тренування збірної України напередодні матчу проти Франції у відборі на чемпіонат світу-2026. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Перед тим, як вирушити у збірну, Циганков не зіграв за Жирону поєдинку Ла Ліги через ушкодження. У разі, якщо він пропустить гру, його замінити на правому фланзі атаки можуть Олексій Гуцуляк, Олександр Зубков, Олександр Назаренко та Назар Волошин.

5 вересня о 21:45 за київським часом українці зіграють проти французів у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року на своєму номінальному домашньому полі в польському Вроцлаві.

9 вересня о 19:00 за Києвом збірна України зіграє в Баку проти азербайджанців.