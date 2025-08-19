Асистент головного тренера Полтави Ігор Тимченко поскаржився на суддівство в матчі третього туру української Прем’єр-ліги проти Кудрівки (1:3). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Коли тобі б’ють по два пенальті в грі, то, звичайно, це впливає на результат. І взагалі, просто «безобразне» суддівство, мені не сподобалося.

Звичайно, наші помилки залишаються нашими помилками. Ми багато помиляємося і повинні їх виправляти. Але зігравши три тури, я не розумію.

В першому турі вилучення Шаповалова абсолютно незаслужене, яке вплинуло на результат. Тут пенальті – рука перебуває вздовж тіла, в природному положенні, відстань метр-півтора. Як вони трактують – я не знаю.

Плюс фоли всі – в одну сторону, як мені здалося. Якщо взяти статистику, то на Кудрівці, напевно, було рази в три більше ніж на наших – не тому що ми більше фолили, а тому що тільки в одну сторону, як я бачив, суддя судив.

Звичайно, я з нас відповідальності не знімаю – ми наробили помилок, і їх треба виправляти. Але я вважаю, що перший тайм був дуже непоганий у нашому виконанні і початок другому тайму. Якби ми не пропустили цей м’яч, то могли б за щось зачепитися. А так результат такий, які він є.

Я подякував нашим футболістам за ставлення, але помилки треба виправляти. Ну і суддівство повинно бути однаковим для всіх, а не так, що ми граємо три тури – і стільки результативних помилок проти нас.

Ми виходимо, перші хвилини – і одразу пенальті в наші ворота. Вже важче, Кудрівка вже діє від результату. Другий тайм ми виходимо. Ну там, якщо чесно, треба передивлятися – по другому пенальті я не впевнений. І тобі забивають третій м’яч – звичайно, це вже десь і психологічно на нас подіяло, тому що ми хоч і намагалися, але вже не вірили в те, що ми відіграємося.

Дуже прикро, що такі моменти в таких іграх бувають. Нам треба працювати, нам все одно свої помилки треба виправляти.