Асистент головного тренера СК Полтава Ігор Тимченко в інтерв'ю XSPORT поділився останніми новинами з розташування дебютанта УПЛ, який готується до поєдинку 3 туру УПЛ проти Кудрівки, з якою разом підвищилися з Першої ліги.

Фото - СК Полтава

– Ігоре Вікторовичу, цього вікенду СК Полтава зіграє з добре знайомою вам Кудрівкою. Команда за літо стала сильнішою?

– Це дуже хороша команда була в Першій лізі, яка виділялася бажанням грати в футбол. В прекрасному стилі перемогли Олександрію, могли взяти очки із Зорею.

– Трансферна кампанія Кудрівки справляє враження?

– З появою зіркових новачків вони стали ще сильнішими. Налаштовуємось на складний матч.

– Яка кадрова ситуація зараз в таборі СК Полтава?

– Хочу всіх заспокоїти, що наш воротар Восконян в порядку. Стосовно травмованих, то я в попередніх інтерв'ю це вже озвучував.

– Багатьом відгукнулись ваші слова, що давати оцінки про вашу команду до старту сезону є передчасним. Зараз ставлення до дебютанта УПЛ змінилось за ці дні?

– Це були абсолютно логічні слова в контексті того, що відбувалося.

– Як прокоментуєте інформацію про наявність боргів в клубі?

– Я не знаю, звідки ця інформація. Точно можу сказати, що вона не є правдивою.

– Стартові матчі чемпіонату підсвітили проблеми, які потребують вирішення?

– Ми працюємо над всіма аспектами гри. Гравцям, тренерам ставати сильнішими. Ми вже пройшли адаптацію і будемо старатись демонструвати свій кращий футбол.

– Ваш тренерський штаб підсилив Павло Матвійченко. Свіжий погляд на тренувальний процес почав давати плоди?

– Всі, хто дотичний до нашого клубу працюють над спільною метою здобувати очки і добиватися результату.

– Можна говорити про те, що СК Полтава на старті УПЛ підсіла на емоційні гойдалки?

– Ми непогано провели першу гру з Рухом (1:2), якщо не брати до уваги вилучення Шаповалова. Осад залишився. Ми працювали в звичному режимі та спокійно готувалися до Вереса. Знали, що гра буде складною. Вдячний нашим футболістам, які змогли витримати і здобути історичну перемогу.

– Переможний гол Олега Веремієнка ззовні виглядав домашньою заготовкою. Є в цьому доля правди?

– Кожен футболіст зробив максимально все, що від нього вимагалося в цій ситуації. Те, як ми контролювали м'яч, підлаштовувались один під одного. Ми знали, що Верес пропагує агресивний футбол. Має в розпорядженні кваліфікованих гравців. Нам не вдалося в повній мірі завадити супернику зіграти у свій футбол, намагаючись ловити Верес на помилках.

– Зупинка матчу через тривогу стала Полтаві в нагоді?

– В якійсь мірі – так. Ми самі винні, що сильно притислись до власних воріт, дозволивши Вересу створювати загрозу, почали програвати боротьбу. Я не можу не погодитись, що після тривоги ми змогли перевести подих та зберегти потрібний нам результат.

– В таборі Вереса нарікали на те, що неправильно було ставити матч о 15:30 за високої температури. Як ви до цього поставились?

– Рішення ухвалюють транслятори. Бажання тренерів і команд ніхто не запитує. Звичайно, що є різниця, коли ти граєш вдень та ввечері. Через спеку складно грати інтенсивно, швидше рухатися. Стан поля був не ідеальним, але цілком прийнятним. Як відомо, умови однакові для обох команд. Я переконаний, що від матчу до матчу стан поля буде тільки покращуватися.

– Ви не залишились без підтримки, граючи не в Полтаві. Вдалося відтворити домашню атмосферу в Кропивницькому?

– Чимало людей знайшли час приїхати посеред робочого дня в інше місто. Хоч людей було небагато, але підтримка відчувалася. Велика подяка людям, які завітали на матч з Вересом. Ви нам дуже потрібні. Будемо намагатись демонструвати гарний футбол, який заохочуватиме підтримувати нас на стадіоні.

– Як історична перемога в УПЛ вплинула на атмосферу в таборі СК Полтава?

– Наші футболісти тяжко працюють задля результату і змогли переконатися, що наша ідея працює і приносить свої дивіденди. Для кожного футболіста і тренера результат є важливим. Не потрібно жити вчорашнім днем, а працювати більш наполегливо в наступних матчах. Наша команда не буде статистами в УПЛ, а намагатиметься нав'язувати свою гру кожному супернику.

– Керівництво клуб як відреагувало на історичний успіх з Вересом?

– Всі були раді цій перемозі, але попереду дуже багато роботи. Трішки пораділи і почали готуватись до гри з Кудрівкою.

– Новачків до закриття трансферного вікна варто очікувати?

– Розмови певні йдуть, Готові розглядати варіант з орендованими. Не буду вдаватись в конкретику. Якщо хтось з'явиться в команді – ми про це повідомимо.

– На завершення. CК Полтава розпочне шлях в Кубку України проти аматорського клубу Iron. Як вам оновлений формат турніру?

– Я думаю що це дуже хороша ідея зі сліпим жеребом. Це дає змогу клубам з аматорів і нижчих ліг зіграти з клубами УПЛ. Я думаю, для них це дуже цікаво і престижно.

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу можна вже у неділю, 17 серпня, на сторінці події Кудрівка - СК Полтава на Xsport. Початок – о 13:00.

«Наш футбол – забити більше за суперника». Ексклюзивне інтерв'ю тренера Кудрівки Василя Баранова XSPORT.