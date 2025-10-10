Вінгер житомирського Полісся Владислав Велетень висловився стосовно свого виклику до національної збірної України на матчі відбору на ЧС-2026.

«Щоб описати свій стан зараз, досить одного слова – щасливий. Буду ще більш щасливим, якщо ми переможемо в цих двох матчах. Приємно тренуватися з найкращими гравцями України. Сьогодні заняття було легким, думаю, наступне буде складнішим та цікавішим.

Про свій виклик у збірну я дізнався від представників Полісся, коли мене замінили в матчі. Десь на 70-й хвилині, просто під час зустрічі. Пішов у підтрибунку, бо було досить холодно, і там дізнався. Напевно, рідкісний випадок. Відреагував, звичайно, позитивно.

Першій повідомив про це своїй дівчині, але поки дістався додому з Житомира до Києва, уже почали мені телефонувати й писати. Телефон був червоним. Я був радий, але не нервував, адже розумів, що треба так же працювати й грати у футбол», – цитує Велетня пресслужба УАФ.