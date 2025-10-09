Сергій Стаднюк

Збірна Єгипту забезпечила собі місце у фінальному раунді чемпіонату світу 2026. У матчі відбору команда впевнено перемогла Джибуті з рахунком 3:0. Вже на 9-й хвилині рахунок відкрив Ібрагім Адель, а дубль на свій рахунок записав Мохамед Салах, який відзначився на 18-й і 84-й хвилинах. Для Єгипту це буде четверта участь у фінальній частині світової першості після турнірів 1934, 1990 та 2018 років. Команда Єгипту гарантувала собі перемогу у своїй групі, набравши 23 очки. Буркіна-Фасо, яка має 18 балів, залишиться другою та зможе претендувати на вихід як найкраща збірна серед тих, що фінішують другими.

Своєю чергою збірна Гани розгромила на виїзді команду Центральноафриканської Республіки – 5:0 і фактично гарантувала собі вихід на мундіаль. У складі ганців забивали Мохаммед Салісу, Томас Партей, Александер Джіку, Джордан Аю та Камалдін Сулемана. За тур до завершення відбору Гана випереджає Мадагаскар на три бали (22 проти 19), маючи перевагу в особистих зустрічах, що практично гарантує їй перше місце в групі.

На цей момент відомі вже 20 учасників фінальної частини чемпіонату світу.

🌎 Від Північної Америки: Мексика, США та Канада.

🌏 Від Азії: Японія, Іран, Узбекистан, Південна Корея, Йорданія та Австралія.

🌎 Від Південної Америки: Аргентина, Бразилія, Еквадор, Уругвай, Парагвай і Колумбія.

🌍 Від Африки: Марокко, Туніс, Єгипет і Гана.

🌏 Від Океанії: здобула Нова Зеландія.

Кваліфікація ЧС-2026 (Африка)

Джибуті – Єгипет 0:3

Голи: Адель, 8, Салах, 14, 84

ЦАР – Гана 0:5

Голи: Салісу, 21, Партей, 52, Джіку, 69, Аю, 71, Сулемана, 87