Центральний захисник київського Динамо Крістіан Біловар поділився своїми враженнями після впевненої перемоги команди у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів над мальтійським Хамруном.

Матч завершився з рахунком 3:0, а за сумою двох ігор динамівці здобули розгромну перемогу 6:0.

«Завжди приємно грати «на нуль» у захисті – це результат роботи усієї команди та тренерського штабу, а не лише гравців оборони. З цим я нас усіх і вітаю.

Звісно, підтримка відчувалася, але зазначу, що коли ми грали в гостях у Хамрун Спартанс, на Мальті теж було достатньо уболівальників з України, які нас дуже добре підтримували. Хоча у Любліні ми почуваємося, як вдома, усі наші думки про те, щоб повернутися в Україну та грати єврокубкові матчі вдома.

Мій скасований гол? Особливо не святкував, бо не повірив, що нарешті забив. Богу видніше, не пощастило, напевне, поки ще не час, сподіваюся, пізніше вдасться відзначитися. Міг бути дебютний гол, але не склалося, значить, це станеться пізніше», - заявив Біловар для пресслужби Динамо.