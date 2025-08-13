Відомий блогер Михайло Смоловий в особистому Telegram-каналі жорстко розкритикував гру Динамо у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса (0:2; 0:3 – заг.).

Глибину Пафос використовувати вміє, що й доводить перший гол. Нещерету привіт. За півтори хвилини ситуація ледь не повторилася, тяжко киянам із цим, тиску на задню лінію Пафоса від атаки киян немає, передачі летять, ситуація нагадує старт першого матчу із Партизаном (6:2) рік тому, але в камбек щось не вірилося.

Динамо не може взяти мʼяч під контроль – це вирок. Перший момент на 10 хвилині, не густо, але таких з гри не було жодного у першому матчі. Та виник він настільки хаотично, що не сильно радісно. Динамо нервувало, тиск спав, але брак свідчить про мандраж.

З простором біда, Нещерет не розуміє, що він має робити з мʼячем, його до цього не готували. Дубінчак ледь не поховав команду заживо, відскок, істерика в усіх; за мить Буяльський привозить вихід віч-на-віч; один суцільний шмат лайна без характеру та навичок дій в стресовій ситуації, більшість піде в СЗЧ ще на етапі БВЗП, більшість не протягне і 10 хвилин в першому ж штурмі, мерці.

Якщо Пафос перетворює цих гравців на pussy, то їм вже треба закінчувати з футболом. Якщо бракує компетенції розібрати суперника – треба закінчувати штабу, спека не аргумент, бо суперник готувався, вони – ні. Пафос точно готувався – не пускали Динамо на лівий фланг, змушуючи використовувати правий, а там – трагедія.

30 перших хвилин кияни виглядали шматом собачого лайна, який розмазують о бордюр, жодної поваги до тих, хто змушений це дивитися. Нещерет почав лупити від воріт довгими передачами у боротьбу, внизу все жахливо, припинили розігрувати коротко, бо перейти центр через короткий-середній не здатні. Це відчай.

Киянам треба забивати, а мʼяч у суперника, це катастрофа, ТШ виконує представницьку функцію. Бражко просто віддає супернику, команда пливе та має приречений вигляд. Позитивний підсумок варто було розглядати, як диво, а Ватикан мав канонізувати його творця, як святого.

Змінити всіх 11 гравців Шовковський не міг, тому почав з Дубінчака, Владислав зіграв дійсно слабко, його фланг був проблемніший за правий. Вони навіть штрафний не змогли розіграти, Динамо дивом контратаку не створили, але нам скажуть, що це крутий суперник.

Не буде АПЛ – 50-та хвилина, а Ванат ходить пішки, переживаючи падіння 20 секунд тому… Костя [Вівчаренко] теж не врятував, причина була не в Дубі, там зміни будь-кого – не зміниться нічого, треба закривати для дармоїдів цю лавочку (0:2). Але замість визнання власних помилок будуть лунати меседжі про рівень футболу на Кіпрі.

Буяльський провалився, як і решта. В атаці на 62 хвилині не вистачило в зоні завершення Буяльського, Герреро і Ванат пішли закривати свої – на 11 метрах нікого. Далі вже дивитися не було ні сил, ні бажання.

Давайте підсумуємо: характеру немає? Немає! Якісного аналізу та підготовки до суперника немає? Немає! Якісної підготовки до конкретного матчу немає? Немає! Індивідуального рівня виконавської майстерності немає? Немає! Але є велика кількість заброньованої живої сили, яка не несе жодної користі футболу, сюди додаємо величезну видаткову частину, що зжирає гроші на різне лакшері, не даючи при тому нічого взамін.

Ротань зміг зрозуміти чому програв перший матч, зі штабом це пропрацювали і пройшли свій колгосп; Шовковський не зміг, тому Ротань вище в рейтингах.

УПЛ – це прикольно, зірочки, і ось це все, але схоже прийшов час визнання наявності проблем. Бо це не Бенфіка, турки чи Ред Булл, що ставали перешкодою до того.

Що робити далі? Виходи два: докорінні зміни та косметичні зміни; думаю, закінчиться косметичними, бо на докорінні потрібна мужність, а судячи з подій на полі в цих двох іграх – її бракує усім учасникам процесу.

Це ж наскільки х**овими були Верес та Рух, що поступилися напівдублям цієї команди. Тим теж варто закінчувати з футболом та не спалювати на вітер гроші інвесторів.