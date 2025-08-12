Павло Василенко

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський відповів на запитання представників ЗМІ на пресконференції після матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса, у якому кияни поступилися з рахунком 0:2.

«Чи здивував чимось Пафос у сьогоднішній грі? Мене найбільше здивувала наша гра. Нам потрібно підсилювати усі ланки. Якщо ми говоримо про команду, то потрібно брати до уваги те, що вона складається з гравців нашої академії та з українських виконавців. Щоб грати на найвищому рівні, треба дуже відчутно посилюватися. Тому що ми поступаємося як індивідуально, так і в командних діях. І це сьогодні було видно», – цитує Шовковського клубна пресслужба.

Динамо вилетіло з відбору Ліги чемпіонів і потрапило до четвертого раунду кваліфікації ЛЄ, в якому зіграє з переможцем пари Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккабі Тель-Авів (Ізраїль). У першому поєдинку Маккабі здобув перемогу з рахунком 2:1.