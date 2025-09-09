Головний тренер збірної України Сергій Ребров в ефірі MEGOGO прокоментував втрату очок у матчі другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану (1:1).

Не вийшло виграти, не вийшло створити достатньо моментів. На жаль, ми почали навантажувати штрафний майданчик тільки в останні 15 хвилин. Треба було раніше це робити. Я розумію, що було важко проти п’ятьох захисниками.

По-перше, поле було дуже важке для того, щоб створювати моменти. По-друге, суперник зовсім по-іншому грав – не так, як проти Ісландії. Вони були дуже компактні, вони взагалі не дали ніяких зон.

Але це не виправдання. Ми повинні були більше навантажувати штрафну, повинні були більше створювати моментів, але, на жаль, не вийшло.

Так, нам збило гру, коли нам поставили пенальті. Але якщо в інші ворота не ставлять пенальті на 3-й хвилині, я не думаю, що це щось поміняло б у грі. Це рішення арбітра, вони перевіряли VAR, я не можу це коментувати.

Заміна Ваната? У нього було пошкодження. Мені в перерві лікар сказав, що він відчуває, але він береться за гру. Ми не те, що не ризикували, а потрібна була інтенсивність у грі. Якщо гравець щось відчуває, то, напевно, він не буде грати на 100 відсотків.

Тепер немає права на помилку? Я це розумів, навіть перед цією зустріччю, але футбол – це така гра. Іноді дуже важко зламати таку оборону, ще й на такому полі. Тому я впевнений, я сказав хлопцям: «Зараз треба думати про наступну гру, і в нас вже немає шансів втрачати очки».

Я дуже засмучений, що ми не виграли цю гру. І дуже засмучений, що ми, на жаль, не створили достатньо моментів, щоб виграти цю гру. Вболівальникам – терпіння, чекати наступної гри. Я впевнений, що ми будемо все робити для перемоги.