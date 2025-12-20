У матчі півфіналу Суперкубка Італії Болонья зуміла пройти Інтер, здобувши перемогу в серії пенальті після бойової нічиєї 1:1 за підсумками основного часу. Зустріч, що пройшла на нейтральному стадіоні в Саудівській Аравії, тримала в напрузі до кінця і завершилася драматичною розв'язкою.

Інтер швидко вийшов уперед: вже на другій хвилині Маркус Тюрам відправив м'яч у сітку після передачі Алессандро Бастоні. Однак поступово Болонья вирівняла гру і на 35-й хвилині відновила рівність, адже Ріккардо Орсоліні реалізував пенальті, призначений після втручання VAR за гру рукою з боку Янна Біссека.

Після перерви обидві команди мали шанси схилити шальки терезів на свою користь. Відповідно до формату турніру, овертайми не проводилися, тож результат протистояння визначила серія пенальті.

У ній більше пощастило Болоньї. Суперники допускали осічки, а вирішальний удар холоднокровно виконав Чіро Іммобіле - 3:2. Завдяки цьому успіху Болонья вийшла у фінал Суперкубку Італії, де 22 грудня зіграє проти Наполі.

Суперкубок Італії, півфінал

Болонья — Інтер 1:1 (пен. 3:2)

Голи: Орсоліні, 35 (пен.) — М. Тюрам, 2