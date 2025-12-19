Сергій Разумовський

Керівництво Серії A офіційно оприлюднило календар матчів Суперкубка Італії сезону 2025/26. Інтер візьме участь у турнірі вже вп’яте поспіль – міланці кваліфікувалися завдяки другому місцю в чемпіонаті Італії за підсумками сезону-2024/25. Наполі – чинний чемпіон Серії A, Болонья – володар Кубка Італії сезону 2024/25, а Мілан минулого сезону дійшов до фіналу національного кубка.

Вже визначився перший фіналіст турніру. Ним став Наполі, що впевнено переграв Мілан (2:0). У другому півфіналі вже сьогодні, 19 грудня, між собою зіграють Інтер і Болонья. Гру на території України в прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за Києвом.

Турнір уже вшосте в історії прийматиме Саудівська Аравія – матчі пройдуть у столиці країни Ер-Ріяді. Вирішальний же матч за трофей відбудеться в понеділок, 22 грудня 2025 року.