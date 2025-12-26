Колишній президент Феррарі Лука ді Монтедземоло поділився гучною цікавою щодо перспектив футбольної Болоньї та легендарної італійської гоночної стайні. Свою заяву функціонер зробив після поразки клубу з Болоньї у фіналі Суперкубка Італії від Наполі з рахунком 0:2.

Під час спілкування з журналістами ді Монтедземоло відповів на запитання про те, хто швидше здобуде великий трофей — футбольна Болонья чи Феррарі у Формулі-1.

Хто раніше завоює трофей — Болонья чи Феррарі? За нинішньої ситуації в Маранелло першою титул виграє Болонья, — наводить слова ді Монтедземоло видання GPblog.

Зазначимо, що Болонья востаннє ставала чемпіоном Італії ще у 1964 році. Водночас у 2025 році команда зуміла виграти Кубок Італії, підтвердивши прогрес під керівництвом нинішнього тренерського штабу.

Що стосується Феррарі, то команда з Маранелло востаннє вигравала Кубок конструкторів у 2008 році, а чемпіонський титул у особистому заліку пілотів датований 2007 роком.