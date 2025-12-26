Ді Монтедземоло вважає, що Болонья швидше виграє титул, ніж Феррарі
Колишній президент Гарцюючих жеребців оцінив шанси колективів виграти чемпіонат
31 хвилину тому
Колишній президент Феррарі Лука ді Монтедземоло поділився гучною цікавою щодо перспектив футбольної Болоньї та легендарної італійської гоночної стайні. Свою заяву функціонер зробив після поразки клубу з Болоньї у фіналі Суперкубка Італії від Наполі з рахунком 0:2.
Під час спілкування з журналістами ді Монтедземоло відповів на запитання про те, хто швидше здобуде великий трофей — футбольна Болонья чи Феррарі у Формулі-1.
Хто раніше завоює трофей — Болонья чи Феррарі?
За нинішньої ситуації в Маранелло першою титул виграє Болонья, — наводить слова ді Монтедземоло видання GPblog.
Зазначимо, що Болонья востаннє ставала чемпіоном Італії ще у 1964 році. Водночас у 2025 році команда зуміла виграти Кубок Італії, підтвердивши прогрес під керівництвом нинішнього тренерського штабу.
Що стосується Феррарі, то команда з Маранелло востаннє вигравала Кубок конструкторів у 2008 році, а чемпіонський титул у особистому заліку пілотів датований 2007 роком.
Поділитись