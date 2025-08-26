Павло Василенко

Крістал Пелас готує гучне повернення. Лондонський клуб зацікавлений у трансфері 25-річного півзахисника збірної Англії Конора Галлахера, який нині захищає кольори мадридського Атлетіко.

Галлахер добре знайомий фанатам «орлів» – у сезоні 2021/22 він вже виступав у складі Крістал Пелас й запам’ятався своєю працездатністю та яскравою грою в центрі поля. Тепер же він сам розглядає варіант оренди, аби отримати більше ігрової практики напередодні чемпіонату світу-2026 у США.

Інтерес лондонців підживлюється ще й кадровими втратами: після переходу Еберечі Езе до Арсенала команда прагне зміцнити середню лінію.

За Атлетіко Галлахер виступає з серпня 2024 року. Минулого сезону він провів 50 матчів та забив чотири голи, проте зараз може опинитися перед новим викликом – поверненням до Англійської Прем’єр-ліги.