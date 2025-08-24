Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне підбив підсумки матчу 2 туру Ла Ліги проти Ельче (3:2). Його слова наводить Into the Calderon.

Розчарування вболівальників? У нас такі ж відчуття. Ми віддали все для перемоги, але не змогли виграти. Працюємо наполегливо з усіх сил, намагаємося використовувати найкращі якості наших гравців.

Ми не можемо зрадити своїм принципам - в обох матчах ми принаймні не заслуговували поразок, - сказав тренер Атлетіко.