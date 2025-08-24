Сімеоне не опускає руки після невдалого старту Атлетіко
«Кольчонерос» не знають смаку перемог в Ла Лізі
близько 2 годин тому
Дієго Сімеоне / Фото - Getty Images
Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне підбив підсумки матчу 2 туру Ла Ліги проти Ельче (3:2). Його слова наводить Into the Calderon.
Розчарування вболівальників? У нас такі ж відчуття. Ми віддали все для перемоги, але не змогли виграти. Працюємо наполегливо з усіх сил, намагаємося використовувати найкращі якості наших гравців.
Ми не можемо зрадити своїм принципам - в обох матчах ми принаймні не заслуговували поразок, - сказав тренер Атлетіко.
Лунін може зіграти проти свого колишнього клубу в матчі чемпіонату Іспанії.
Поділитись