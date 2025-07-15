Захисник Шахтаря Валерій Бондар в інтерв’ю Sport.ua розповів про головного тренера донецької команди Арду Турана.

«Не всі розуміли, наскільки це велика фігура у футболі під час його ігрової кар'єри. Упевнений, що і як тренер Арда Туран себе проявить. Він одразу сказав, що на нас чекає дуже багато роботи, насамперед бігової і тактичної. У тренувальному процесі – це вимогливий і емоційний фахівець, а ось у побуті Арда Туран більш спокійний.

Упевнений, що той азарт, емоції, футбольна агресія, які дає нам тренер, будуть переноситися на ігри. Шахтар ставатиме сильнішим. Просто потрібно трохи часу, оскільки жодна команда у світі одразу не може показувати максимум, коли приходив новий тренер», – сказав Бондар.