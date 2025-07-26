Центрбек Шахтаря Валерій Бондар підбив підсумки матчу 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Бешикташа (4:2). Його слова наводить Terrikon.

Як казав Містер перед матчем, в нас був план на гру і ми домовлялися саме про це, що ми робили в першому таймі. Також намагалися в другому таймі робити все те, що він нам казав. І, напевно, ключову роль зіграло те, що всі ми працювали як одна команда - від воротаря до нападника. Кожен з нас виконував ту роль, яку тренер казав робити в цьому матчі.

Завжди можна грати краще. Не допускати тих помилок, які були, але це тільки початок сезону... Можливо десь вони були непотрібні. Треба виправляти, робити висновки і рухатись тільки далі. Ми проявили вольові якості, витримали цей тиск трибун, тому що дуже складно тут грати. Я думаю, що навіть не тільки нам, а й гpaндам з усього світу, коли сюди приїжджають, - сказав Бондар.