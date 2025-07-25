Михайло Цирук

У всіх трьох єврокубкових турнірах відбулися перші матчі другого кваліфікаційного раунду. Результати українських клубів ми чудово знаємо, а як же зіграли ті, з ким наші представники можуть зустрітися в наступних стадіях?

Пропонуємо трохи детальніше поговорити про потенційних суперників Динамо, Шахтаря, Олександрії та Полісся.

Пафос - Маккабі Тель-Авів 1:1

У третьому кваліфай-раунді Ліги чемпіонів (якщо не трапиться якогось негативного для нас дива, київське Динамо зустрінеться з переможцем протистояння між чемпіонами Кіпру та Ізраїля, і за підсумками першої гри жодна з команд не стала ближчою до успіху в ньому.

За загалом рівної гри команди розійшлися миром, а розвʼязка зустрічі настала на останніх хвилинах. На 81 Бассуаміна фантастичним ударом через себе вивів кіпріотів уперед, проте гостям все ж вдалося врятуватися завдяки точному удару Мадмуна уже на десятій компенсованій хвилині. Тож все вирішиться вже у другому поєдинку.

Рейнджерс - Панатінаїкос 2:0

На донецький Шахтар у третьому раунді кваліфікації ЛЄ може чекати поїздка до Греції, адже невдаха протистояння відбору ЛЧ між шотландським Рейнджерс та Панатінаїкосом потрапить саме на переможця пари Шахтар - Бешикташ, яким за логікою має стати саме український клуб.

Перший матч у Шотландії завершився прогнозованою перемогою фаворита. Голи Кьортіса та Гассама в другому таймі дозволяють рейнджерам підходити до другого протистояння з комфортною перевагою, і для Шахтаря зустріч з віцечемпіоном Греції, мабуть, буде більш бажаною, ніж з представником Шотландії. Раптом Шахтар таки не пройде Бешикташ, то зустрінеться з переможцем пари Сент-Патрікс - Нимме Калью, однак про такий варіант наразі навіть не хочеться думати.

Мідтьюлланд - Гіберніан 1:1

Ну а тепер до наших невдах. Якщо Олександрія таки створить справжнє диво в Сербії, і зуміє відіграти дефіцит у два мʼячі, то вийде на того, хто поступиться в протистоянні другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між данським Мідтьюлландом та шотландським Гіберніаном.

За підсумком першої зустрічі в цій парі наразі рівновага. Шотландці забили швидкий гол на старті поєдинку, довго утримували мінімальну перевагу та цілком могли претендувати на мінімальну виїзну перемогу, однак на 72 хвилині господарі таки зуміли відігратися. Втім, аби розмова про це протистояння мала хоч якийсь сенс, потрібно спочатку дочекатися на диво від Олександрії.

Пакш - Марибор 1:0

Дуже хочеться вірити, що з переможцем цієї пари таки зіграє житомирське Полісся, і хоча жахлива гра житомирського клубу в першому матчі відверто розчарувала, ми все одно будемо вірити в представника України.

На крок ближче до того, аби зустрітися з переможцем пари Полісся - Санта Колома, наразі угорський Пакш, який у першому поєдинку переміг словенський Марибор завдяки єдиному голу на початку другого тайму. Втім, як і у випадку з Олександрією, розмова про цю пару матиме сенс лише в тому випадку, якщо український клуб зуміє виправити ситуацію після першого матчу.

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