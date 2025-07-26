Легіонер Шахтаря справив колосальне враження на легенду клубу
Аліссон ударно розпочав сезон
близько 3 годин тому
Ексфутболіст Шахтаря Олександр Кучер висловився про гру бразильского вінгера донеччан Аліссона в перших матчах нового сезону. Його слова наводить «УФ».
Аліссону років, але він дуже класно розбирається один в один. Шахтар дуже потребував швидкого забитого м’яча, завдяки Аліссону команда його і оформила. Він на індивідуальній майстерності розібрався з гравцями Бешикташа, змістився всередину, пробив і забив. Та ще й дві гольові передачі зумів оформити. Аліссон виглядає зрілим не по роках.
Зараз Аліссон набирає оберти. Людина забиває голи, віддає результативні передачі. Він дуже впевнено діє в обіграші, у нього все виходить. Гол на початку гри та два асисти говорять самі за себе, - зізнався Кучер.
Аліссон у двох матчах Шахтаря забив 2 голи і оформив 5 асистів.
Шахтар близький до зустрічі з греками, а щодо інших ще нічого не ясно: як зіграли потенційні суперники українських клубів?