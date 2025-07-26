Ексфутболіст Шахтаря Олександр Кучер висловився про гру бразильского вінгера донеччан Аліссона в перших матчах нового сезону. Його слова наводить «УФ».

Аліссону років, але він дуже класно розбирається один в один. Шахтар дуже потребував швидкого забитого м’яча, завдяки Аліссону команда його і оформила. Він на індивідуальній майстерності розібрався з гравцями Бешикташа, змістився всередину, пробив і забив. Та ще й дві гольові передачі зумів оформити. Аліссон виглядає зрілим не по роках.

Зараз Аліссон набирає оберти. Людина забиває голи, віддає результативні передачі. Він дуже впевнено діє в обіграші, у нього все виходить. Гол на початку гри та два асисти говорять самі за себе, - зізнався Кучер.