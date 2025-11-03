Центральний захисник Шахтаря Валерій Бондар поділився своїми враженнями про перемогу донецької команди над Динамо із рахунком 3:1 у 11-му турі чемпіонату України.

Футболіст розповів, за рахунок чого гірникам вдалося здобути перемогу, а також пояснив, що сталося між ним та Андрієм Ярмоленком в одному з епізодів, коли вінгер киян схопив Бондаря за шию.

«Перед грою в УПЛ ми мали дуже серйозну чоловічу розмову з тренером. Він вказав на помилки, підказав, що треба робити. Нам вдалося забити ті м'ячі, які не вдалося забити у попередньому матчі з Динамо. Ми заслужено перемогли.

Сутичка з Ярмоленком? Я дуже поважаю Андрія Миколайовича – і як людину, і як гравця. Що відбувається на полі, хай там і лишається. У тому моменті я зіграв у м'яч, Андрію, напевно, щось не сподобалося. Після гри ми потиснули один одному руки. Це легенда збірної України та всього нашого футболу. З великою повагою до нього ставлюся. Це футбол, емоції, таке буває», — сказав Бондар для Циганик LIVE.