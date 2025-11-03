Легіонер Шахтаря оцінив свій гол у ворота Динамо: «Обіграв захисника і зумів красиво пробити»
Невертон забив переможний м’яч у поєдинку УПЛ
близько 2 годин тому
Один із авторів забитих м'ячів донецького Шахтаря у матчі проти Динамо, що завершився з рахунком 3:1, Невертон поділився своїми емоціями після перемоги над київською командою та розповів, як йому вдалося вразити ворота суперника.
Крім того, футболіст зазначив, що ця перемога додасть команді додаткову мотивацію і позитивно позначиться на положенні Шахтаря у турнірній таблиці чемпіонату України.
«Дякую за привітання. Це класика, говорити нема про що. Це завжди найкраще почуття, думаю, що ми заслужили цю перемогу, бо команда багато працює, святкувати по-іншому ми не можемо. Я обіграв захисника Динамо і зумів красиво пробити, щоб принести перемогу Шахтарю.
Особисто мотивувати не треба, ні. Це дербі. Дербі – це завжди мотивація. Не думаю, що є людина, яка не мотивована, коли мова йде про дербі.
Перше місце? Це нічого не означає. Чемпіонат не закінчився, у нас є й інші матчі в наступному році проти Динамо. Ми повинні продовжувати перемагати, незалежно від гри. Ми повинні прагнути хороших результатів, щоб утриматися на вершині таблиці», — сказав Невертон для клубної пресслужби.