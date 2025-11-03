Центральний півзахисник донецького Шахтаря Олег Очеретько прокоментував перемогу своєї команди над київським Динамо з рахунком 3:1 у матчі 11-го туру чемпіонату України. Очеретько поділився враженнями від своєї першої перемоги у Класичному та відзначив особливу атмосферу цієї зустрічі.

Також він провів паралелі між поєдинком із Динамо та єврокубками, розповівши, як головний тренер Шахтаря Арда Туран готував команду до цієї важливої гри в УПЛ.