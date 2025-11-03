Очеретько — про додаткову мотивацію гравців Шахтаря перед матчем з Динамо: «Туран згадував слова Попова»
Донеччани взяли реванш за поразку в Кубку України
близько 2 годин тому
Центральний півзахисник донецького Шахтаря Олег Очеретько прокоментував перемогу своєї команди над київським Динамо з рахунком 3:1 у матчі 11-го туру чемпіонату України. Очеретько поділився враженнями від своєї першої перемоги у Класичному та відзначив особливу атмосферу цієї зустрічі.
Також він провів паралелі між поєдинком із Динамо та єврокубками, розповівши, як головний тренер Шахтаря Арда Туран готував команду до цієї важливої гри в УПЛ.
«Усі емоції залишив на полі. Це дуже важлива перемога для нас. Після матчу Кубка ми просто мусили відігратися, і нам це вдалося.
Перемагати завжди приємно, особливо такий клуб, як Динамо. Це українське дербі, і воно завжди було на першому місці. Приємно перемагати в дербі!
Кожна гра особлива. З Динамо – це дербі, у Лізі конференцій грають топові команди, тож важко порівнювати. У дербі завжди є момент, коли потрібно буквально вигризати ці матчі.
Що сказав Туран? По-перше, не хочу розкривати, що відбувалося на розборі гри, адже це внутрішні речі. По-друге, так, він згадував слова Попова, і ми про них знали. Результат, як бачите, на полі», — заявив Очеретько для пресслужби Шахтаря.