Сергій Разумовський

Саудівський журналіст Халід аз-Захрані повідомив у соцмережі Х, що Аль-Ахлі розглядає дострокове припинення оренди українського півзахисника Артема Бондаренка. Футболіст приєднався до команди 21 серпня, а угода із Шахтарем чинна до 30 червня 2027 року та містить опцію викупу.

Клуб вивчає два варіанти: повернути Бондаренка до Шахтаря або залишити його, але не заявляти на чемпіонат Саудівської Аравії. У другому випадку українець зможе виступати лише в азійській Лізі чемпіонів.

Невизначеність виникла після звільнення 3 вересня спортивного директора Руї Педру, за участі якого відбувся трансфер. Можливою причиною називають і зарплату: представники українця нібито розраховували на 1,3 мільйона євро на рік, тоді як попереднє керівництво погодило 2,5 мільйона.

Дебют Бондаренка вийшов невдалим: у матчі з Аль-Холудом він зіграв 87 хвилин без результативних дій, а Аль-Ахлі програв 1:3. Гру з Аль-Хілялем хавбек пропустив через відсутність у заявці, а команда поступилася 0:3. Ще 28 хвилин українець провів у переможній зустрічі Міжконтинентального кубка з Оклендом – 1:0.

Станом на 4 вересня клуб не оголошував про розрив угоди. У медіа також писали про можливий викуп за вісім мільйонів євро.

Нагадаємо, у разі повернення до Шахтаря Бондаренко не зможе грати у Лізі чемпіонів, оскільки не заявлений на турнір.