Збірна України зазнала поразки від Франції у першому матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026, поступившись з рахунком 0:2.

Проте для кількох гравців національної команди цей поєдинок став особливим. Півзахисники донецького Шахтаря Артем Бондаренко та Олег Очеретько, а також вінгер київського Динамо Назар Волошин уперше зіграли за головну команду країни.

Матч вони розпочали на лаві запасних, але наприкінці отримали свій шанс. На 82-й хвилині на полі з'явилися Бондаренко та Очеретько, які змінили Георгія Судакова та Єгора Ярмолюка. За п'ять хвилин до них приєднався Волошин, який замінив Олександра Зінченка.

Однак свіжі сили не допомогли змінити хід зустрічі - французи на чолі з Кіліаном Мбаппе впевнено довели матч до перемоги.