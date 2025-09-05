Вболівальники обрали Лева матчу Україна - Франція
Попри програш один в один в епізоді з Мбаппе, Забарний провів хороший поєдинок
близько 1 години тому
Ілля Забарний / фото - УАФ
Захисник збірної України Ілля Забарний отримав звання Лева матчу у поєдинку проти збірної Франції.
За нього свої голоси віддали 41% вболівальників, які брали участь у голосуванні.
Нагадаємо, що українська команда програла матч зі рахунком 0:2. Перший гол за Францію забив Майкл Олісе на 10-й хвилині, в цьому епізоді не допрацювали центральні півзахисники синьо-жовтих. На 82-й хвилині другий гол французів забив Кіліан Мбаппе, обігравши один в один якраз Іллю Забарного. Але попри це вболівальники відзначили якість гри захисника ПСЖ та збірної України Іллі Забарного, і віддали йому звання найкращого гравця матчу.
