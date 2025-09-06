Головний наставник збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував успіх своєї команди у матчі проти України (2:0) на старті відбору до чемпіонату світу.

«Це був важливий матч через невелику кількість ігор. Ми знали, що у нас є якість. Якісь основні моменти є, але їх потрібно буде підтвердити. Ми всього лише виграли лише 2:0. Ми не пропустили жодного гола, але у них були два чудові моменти. Завжди краще перемагати. У вівторок ми зустрінемося з лідерами нашої групи.

Дуже енергоємно підійматися високо та пресингувати. Це почалося з нападників, які зробили багато пробіжок. Потім ми зменшили інтенсивність наших пробіжок. Контролюючи все протягом 90 хвилин... Не думаю, що було послаблення, а радше сильний момент з боку суперника. Ми також закінчили краще. Це молода команда, якій потрібні повторення, щоб набути досвіду та чіткості», — сказав Дешам.