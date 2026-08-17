Український хавбек Шахтаря близький до сенсаційного трансфера в Саудівську Аравію
Футболіст залишить Україну?
Фото: ФК Шахтар
Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко близький до переїзду в Саудівську Аравію.
За інформацією журналіста Валіда Саїда, Аль-Ахлі перебуває на фінальній стадії переговорів щодо трансферу 25-річного українця. Сторони вже наблизилися до досягнення домовленості, тож угода може бути оформлена найближчим часом.
У минулому сезоні Бондаренко у складі Шахтаря провів 42 матчі, у яких забив п'ять голів та віддав п'ять асистів.