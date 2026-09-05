26-річний хавбек вийшов у стартовому складі господарів, заробив пенальті для своєї команди і залишив поле на 62-й хвилині.

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Бондаренко виступає за саудівську команду на правах оренди з Шахтаря, яка розрахована до літа 2027 року.

Аль-Ахлі посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату, маючи у своєму активі дев’ять очок.

У наступному турі у вівторок, 8 вересня, команда Маріно Пушича гостюватиме в Аль-Кадісії. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Про-ліга, 5-й тур

Аль-Ахлі – Аль-Ріяд – 5:0

Голи: Тоуні, 16 (пенальті), 61 (пенальті), Сперцян, 43, Трінкау, 45+2, Масуд, 87.