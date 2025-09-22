Бонматі втретє поспіль стала володаркою жіночого Золотого м'яча
Черговий успіх іспанки
11 хвилин тому
Фото - Getty Images
Футболістка Барселони та збірної Іспанії Айтана Бонматі втретє поспіль стала володаркою жіночого Золотого м'яча. Головну індивідуальну нагороду у жіночому футболі переможниці вручив екс-півзахисник синьо-гранатових та збірної Іспанії Андрес Іньєста.
Захід, організований журналом France Football, відбувається у паризькому театрі Шатле.
За всю історію нагороди вп'яте (причому поспіль) із семи дістається футболісткам Барселони. Раніше двічі перемагала Олексія Путельяс.