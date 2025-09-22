Павло Василенко

Наставник ПСЖ Луїс Енріке визнаний найкращим тренером 2025 року. Минулого сезону фахівець привів свою команду до чемпіонства, перемоги у Кубку та Суперкубку Франції, а також до перемоги у Лізі чемпіонів. Окрім цього, колектив дійшов до фіналу Клубного чемпіонату світу, де програв Челсі.

У фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ розгромив Інтер з рахунком 5:0.

Найкращим тренером року серед жінок була визнана Саріна Вігман, яка очолює збірну Англії. Нідерландка привела англійську команду до перемоги на чемпіонаті Європи. У фіналі англійки обіграли команду Іспанії (1:1, по пенальті – 3:1).