Сергій Разумовський

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив низку рішень за підсумками розгляду матеріалів матчів Першої та Другої ліг сезону 2025/26. Про відповідні санкції пресслужба Української асоціації футболу повідомила у четвер, 4 червня.

Зокрема, покарання отримали Металіст, Локомотив Київ, а також двоє футболістів Чайки з Петропавлівської Борщагівки.

КДК УАФ розглянув матеріали щодо матчу 28-го туру чемпіонату України серед команд клубів Першої ліги між Ворсклою Полтава та Металістом Харків. Поєдинок відбувся 17 травня 2026 року.

За підсумками розгляду харківський клуб зобов’язали сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 210 тисяч гривень. Причиною такого покарання стало використання вболівальниками Металіста піротехнічних засобів під час матчу.

Крім того, Металіст має сплатити ще 10 тисяч гривень за несанкціоновану появу сторонніх осіб в ігровій зоні. Таким чином, загальна сума штрафу для харківського клубу склала 220 тисяч гривень.

Також Контрольно-дисциплінарний комітет розглянув матеріали щодо неналежної поведінки вболівальників Локомотива Київ під час матчу 22-го туру чемпіонату України серед команд клубів Другої ліги ПФЛ сезону 2025/26. У цій зустрічі Локомотив Київ грав проти Колоса-2 Ковалівка. Матч відбувся 22 березня 2026 року.

Київський клуб оштрафували на 50 тисяч гривень. Підставою для санкцій стала демонстрація вболівальниками Локомотива банера, який, за рішенням КДК УАФ, зачіпав честь і гідність офіційних осіб матчу та представників команд-учасниць.

Окремі рішення комітет ухвалив і щодо матчу 32-го туру Другої ліги ПФЛ між Чайкою Петропавлівська Борщагівка та Ребелом Київ, який відбувся 16 травня 2026 року.

Футболіста Чайки Миколу Вечурка було відсторонено від участі у змаганнях на два матчі. Причиною дискваліфікації стало використання непристойних та образливих слів під час гри. Ще один гравець Чайки, Максим Куделін, також отримав двоматчеву дискваліфікацію. Його покарали за жорстоку поведінку у тому ж поєдинку проти Ребела.

Нагадаємо, раніше остаточно завершився сезон у Першій лізі. Також уже визначився чемпіон Другої ліги сезону 2025/26.