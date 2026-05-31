Куликів-Білка — чемпіон Другої ліги сезону 2025/26
У вирішальному матчі команда з Львівщини перемогла київський Локомотив
43 хвилини томуПідписатися в
Фото: Куликів-Білка
Футбольний клуб Куликів-Білка завоював титул чемпіона Другої ліги сезону-2025/26. У вирішальному поєдинку у Хмельницькому команда з Львівської області перемогла київський Локомотив.
Перший тайм завершився без голів. На 48-й хвилині Панасюк вивів Куликів-Білку вперед, забивши у порожні ворота після пасу Копила. На 55-й хвилині Локомотив відігрався — Мордас скористався помилкою Берези та реалізував вихід віч-на-віч. Переможний м'яч на 87-й хвилині ударом у дев'ятку забив Волков.
Друга ліга. Матч за золото
Куликів-Білка — Локомотив — 2:1
Голи: Панасюк, 48, Волков, 87 - Мордас, 55
До клубу Дніпра і Волині. Ворскла втратила професійний статус.
Поділитись