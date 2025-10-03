Борнмут здивував Фулгем у рідних стінах
Ексодноклубники Забарного спромоглися на диво
близько 2 годин тому
Борнмут та Фулгем відкривали програму 7 туру АПЛ. Матч завершився вольовою перемогою господарів.
Команди протягом 70 хвилин грали без голів, тоді як Сессеньйон знайшов свій момент, відкривши рахунок на користь гостей з Лондона.
Команді Андоні Іраоли знадобилося 8 хвилин, щоб зрівняти рахунок завдяки індивідуальному проходу Семеньо.
Наступного голу в матчі довелось чекати недовго - Клюйверт на 84-й хвилині перевернув матч на користь Борнмута.
В компенсований час дубль Семеньо встановив підсумковий результат зустрічі.
АПЛ. 7 тур
Борнмут - Фулгем 3:1
Голи: Семеньо, 78, 90+6, Клюйверт, 84 - Сессеньйон, 70
