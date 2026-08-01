Павло Василенко

Мохамед Салах, який наприкінці минулого сезону залишив Ліверпуль, продовжує розглядати варіанти для продовження кар'єри. Одним із головних претендентів на підписання єгипетського вінгера став турецький Трабзонспор.

Після того як Бешикташ вийшов із переговорів із 34-річним футболістом, до боротьби активно долучився клуб із Трабзона. За інформацією турецьких ЗМІ, керівництво Трабзонспора вже зробило офіційну пропозицію гравцеві.

Єгиптянину запропонували дворічний контракт із зарплатою від 16 до 17 мільйонів євро за сезон. Частину фінансування угоди забезпечать спонсори клубу, а загальна сума контракту може сягнути приблизно 34 мільйонів євро.

Інформацію про серйозний інтерес Трабзонспора також підтвердив відомий інсайдер Санті Ауна, що свідчить про реальні шанси на здійснення цього гучного трансферу.

У турецькому клубі сподіваються, що прихід Салаха допоможе команді нав'язати боротьбу грандам місцевого футболу – Галатасараю та Фенербахче, а також перервати багаторічне домінування чинного чемпіона.

Салах залишив Ліверпуль після дев'яти сезонів, протягом яких провів 442 матчі, забив 257 голів і віддав 123 результативні передачі. Разом із «червоними» він двічі виграв Англійську Прем'єр-лігу та одного разу тріумфував у Лізі чемпіонів.

Цікаво, що нині кольори Трабзонспора вже захищають двоє українців – захисник Арсеній Батагов і півзахисник Руслан Маліновський. Якщо трансфер відбудеться, вони стануть партнерами одного з найкращих футболістів сучасності.