Денис Сєдашов

Капітан збірної Єгипту Мохамед Салах отримав травму під час поєдинку групового етапу чемпіонату світу-2026 проти команди Ірану (1:1). 34-річний нападник залишив поле на 57-й хвилині зустрічі.

За інформацією технічного директора збірної, у форварда виявлено проблеми з підколінним сухожиллям. Єгипетська футбольна асоціація повідомила, що гравця відправили на рентген та поглиблене медичне обстеження для визначення ступеня важкості травми. Точні терміни відновлення наразі невідомі.

Збірна Єгипту набрала п'ять очок, посіла друге місце у групі та вийшла до плей-оф. В 1/16 фіналу турніру єгиптяни зіграють проти збірної Австралії.