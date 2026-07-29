Павло Василенко

Форвард збірної України та Жирони Владислав Ванат залишається серед головних трансферних цілей турецького Трабзонспора цього літа. Після відходу Феліпе Аугусто клуб активізував пошуки нового нападника, і кандидатура українця знову опинилася на першому місці.

За інформацією Takagazete, останнім часом умови потенційного переходу стали значно вигіднішими для Трабзонспора. Жирона, якій належать права на нападника, готова переглянути свої фінансові вимоги. Якщо раніше іспанський клуб оцінював гравця у 15 мільйонів євро, то тепер не виключає меншої суми або більш гнучкої схеми виплат.

Навесні Ванат отримав травму підколінного сухожилля у матчі Ла Ліги проти Вільярреала, через що достроково завершив сезон. Попри це, українець встиг провести 29 матчів у всіх турнірах, забив десять м'ячів і віддав дві результативні передачі.

Контракт 24-річного форварда з Жироною діє до 30 червня 2030 року, а Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 15 мільйонів євро.