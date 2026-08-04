Павло Василенко

Президент ФІФА Джанні Інфантіно зіткнувся з новою хвилею тиску після провалу ініціативи щодо часткової приватизації комерційних прав чемпіонату світу. Як повідомляє The Times, керівництво УЄФА, КОНКАКАФ та Азійської конфедерації футболу (АФК) сформувало спільний альянс, який має на меті домогтися зміни керівництва світового футболу.

За інформацією джерел, якщо Інфантіно відмовиться залишити посаду та балотуватиметься на четвертий президентський термін у березні, його опоненти готові вдатися до низки жорстких кроків.

Одним із головних сценаріїв називають так званий «бойкот управління». Представники трьох конфедерацій можуть відмовитися від участі в роботі Ради ФІФА та профільних комітетів, а також не підтримувати рішення організації, що суттєво ускладнить її діяльність.

Крім того, в УЄФА нібито готові повернутися до проєкту Глобальної ліги націй, розробленого ще у 2017 році. За задумом, турнір міг би стати альтернативою чемпіонату світу під егідою ФІФА.

За даними The Times, після початку скандалу Інфантіно зміг заручитися відкритою підтримкою лише 15 із 211 національних асоціацій. Декілька федерацій, зокрема Англії, Уельсу, Сербії, Швеції та Фінляндії, відкликали свої листи підтримки. Водночас Марокко, Катар, Ліван, Кувейт і Шрі-Ланка залишилися серед тих, хто продовжує підтримувати чинного президента.

За інформацією RMC Sport, наступного тижня під час матчу Суперкубка УЄФА між ПСЖ та «Астон Віллою» президент УЄФА Александер Чеферін проведе низку важливих зустрічей щодо майбутнього світового футболу. Однією з ключових фігур переговорів називають президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфі, якого окремі ЗМІ вважають потенційним кандидатом на керівну роль у ФІФА.

Водночас TalkSport повідомляє, що УЄФА також веде консультації з Європейською клубною асоціацією щодо можливого бойкоту клубного чемпіонату світу-2029, який планує провести ФІФА.

За словами співрозмовника The Times, конфедерації мають намір використати всі доступні механізми, щоб домогтися зміни керівництва світового футболу, якщо Інфантіно відмовиться добровільно залишити свою посаду.