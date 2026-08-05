Павло Василенко

Майбутнє Вінісіуса Жуніора в мадридському Реалі стало значно визначенішим. За інформацією Marca, переговори щодо продовження контракту бразильського форварда суттєво просунулися після зустрічі представників футболіста з керівництвом клубу.

Переговорний процес, який фактично перебував у глухому куті майже рік, отримав новий імпульс після візиту до Мадрида агентів компанії Roc Nation, що представляє інтереси Вінісіуса. Під час зустрічі сторони обговорювали не лише майбутнє бразильця, а й можливий перехід захисника Яна Діоманде.

За даними джерела, остаточної домовленості поки немає, однак переговори проходять у позитивному ключі, а шанси на підписання нового контракту значно зросли.

Ситуація була непростою для Реала, адже чинна угода футболіста спливає 30 червня 2027 року, і вже з січня він зможе вести переговори з іншими клубами як вільний агент.

Раніше інтерес до Вінісіуса приписували Арсеналу, однак британські ЗМІ повідомляли, що сам футболіст віддає перевагу продовженню кар'єри саме в Мадриді, навіть попри те, що початкові умови нового контракту не повністю відповідали його фінансовим очікуванням.

Тим часом бразилець уже працює під керівництвом нового наставника Жозе Моурінью. Після перших тренувань форвард позитивно відгукнувся про роботу з командою та запевнив, що задоволений підготовкою до нового сезону.

Окрему увагу привернула активність Вінісіуса в соціальних мережах. У день ключових переговорів він несподівано видалив майже всі свої публікації в Instagram, залишивши лише відео у форматі Reels, а також прибрав фотографію профілю.

Такий крок миттєво викликав хвилю обговорень серед уболівальників, які пов'язали «затемнення» сторінки саме з переговорами щодо майбутнього футболіста в мадридському клубі.