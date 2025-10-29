Боруссія Д зупинила Айнтрахт на шляху до Кубка Німеччини
Дортмунд крокує в 1/8 фіналу
близько 1 години тому
Юліан Брандт / Фото - Боруссія Дортмунд
Айнтрахт в рамках 1/16 фіналу Кубка Німеччини зустрічався з Боруссією Д. У Франкфурті доля переможця визначилась в серії пенальті.
В основний час команди обмінялися голами Кнауффа та Брандта. Гра перейшла у серію пенальті, де футболісти Айнтрахта двічі схибили, подарувавши Дортмунду путівку до наступного раунду.
Кубок Німеччини. 1 /16 фіналу
Айнтрахт - Боруссія Д 1:1 (2:4 по пенальті)
Голи: Кнауфф, 7 - Брандт, 48
