У завершальному матчі суботи восьмого туру Бундесліги дортмундська Боруссія на своєму стадіоні Сігнал Ідуна Парк приймала Кельн.

Господарі протягом усього поєдинку виглядали значно сильнішими за суперника і домінували за всіма ігровими показниками, проте довгий час не могли втілити свої моменти в забиті голи.

Коли здавалося, що зустріч завершиться безрезультативною нічиєю, доля посміхнулася Дортмунду, адже Максиміліан Баєр зумів пробити оборону гостей і приніс Боруссії трудову перемогу.

Бундесліга. 8-й тур, 25 жовтня

Боруссія Дортмунд – Кельн – 1:0

Гол: Баєр, 90+6