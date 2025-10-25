Боруссія вирвала перемогу в компенсований час над Кельном
Нападник Максіміліан Баєр став героєм останніх секунд
близько 1 години тому
Боруссія Дортмунд – Кельн/фото: Getty Images
У завершальному матчі суботи восьмого туру Бундесліги дортмундська Боруссія на своєму стадіоні Сігнал Ідуна Парк приймала Кельн.
Господарі протягом усього поєдинку виглядали значно сильнішими за суперника і домінували за всіма ігровими показниками, проте довгий час не могли втілити свої моменти в забиті голи.
Коли здавалося, що зустріч завершиться безрезультативною нічиєю, доля посміхнулася Дортмунду, адже Максиміліан Баєр зумів пробити оборону гостей і приніс Боруссії трудову перемогу.
Бундесліга. 8-й тур, 25 жовтня
Боруссія Дортмунд – Кельн – 1:0
Гол: Баєр, 90+6