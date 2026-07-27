Сергій Разумовський

Захисник Боруссії Менхенґладбах Юхим Конопля не зможе допомогти команді на старті нового сезону через травму, отриману в товариському матчі проти Рот-Вайсса (2:1), однак український захисник був змушений залишити поле достроково.

Пресслужба німецького клубу повідомила результати медичного обстеження футболіста збірної України. У 26-річного Коноплі діагностували надрив медіальної колатеральної зв’язки правого коліна.

Українець розпочав контрольний поєдинок проти Рот-Вайсса у стартовому складі Боруссії Менхенґладбах. Однак уже на 10-й хвилині зустрічі він відчув дискомфорт у правому коліні та був змушений звернутися до тренерського штабу з проханням про заміну.

Через це пошкодження правий захисник пропустить щонайменше кілька найближчих тижнів. Водночас точні терміни його відновлення наразі не розголошуються. У клубі поки не уточнили, коли саме футболіст зможе повернутися до повноцінних тренувань і взяти участь в офіційному матчі.

Юхим Конопля приєднався до Боруссії Менхенґладбах після переходу з донецького Шахтаря. Сторони підписали довгострокову угоду, яка діятиме до 30 червня 2029 року. За оцінкою Transfermarkt, орієнтовна трансферна вартість українського футболіста становить 5 мільйонів євро.