Павло Василенко

Стали відомі подробиці травми захисника менхенгладбаської Боруссії та збірної України Юхима Коноплі. На щастя для футболіста, найгірші побоювання не підтвердилися, а відновлення триватиме значно менше, ніж очікувалося після прикрого епізоду.

Нагадаємо, українець отримав ушкодження у контрольному матчі проти Рот-Вайсс Ессен (2:1). Конопля вийшов у стартовому складі, однак уже на 10-й хвилині після одного з ігрових епізодів відчув сильний біль у коліні та попросив заміну.

Перші повідомлення були тривожними – з'явилася інформація про можливий розрив передньої хрестоподібної зв'язки, що могло залишити футболіста поза грою на тривалий термін. Однак подальше медичне обстеження спростувало цей діагноз.

Як повідомив журналіст Sky Sport News Germany Марлон Ірльбахер, у Коноплі виявили пошкодження внутрішньої зв'язки коліна. Така травма не потребує оперативного втручання, а на відновлення знадобиться лише кілька тижнів.

Таким чином, 26-річний українець уникнув серйозної травми.