Після осічки в стартовому турі Мілан зумів налагодити гру, здобувши три перемоги поспіль у чемпіонаті без пропущених голів – це найкраща серія за останні п’ять років.

Минулого вікенду дубль Крістіана Пулішича приніс «россонері» перемогу 3:0 над Удінезе, що дозволило піднятися до топ-3 Серії А.

А у вівторок Мілан продовжив боротьбу за перший за понад два десятиліття Кубок Італії, легко обігравши Лечче, який залишився вдесятьох. Матч завершився ще однією перемогою 3:0.

Успішним вечір був і для нападників: Сантьяго Хіменес нарешті перервав гольову посуху, а Пулішич і Крістофер Нкунку також відзначилися.

Як і очікувалося, повернувшись, Масіміліано Аллегрі зробив акцент на захисті – команда зберегла «сухі» ворота у п’яти з шести поєдинків, включаючи кубкові.

У середині тижня наставник Мілана був змушений дивитися гру з трибун через дискваліфікацію, отриману за інцидент у фіналі Кубка Італії-2024. У неділю очікується протистояння двох емоційних тренерів: Аллегрі проти Антоніо Конте.

Аллегрі лише двічі перемагав Конте у дев’яти очних зустрічах, і ця дуель стане для них першою майже за 12 років. Попри історичну перевагу над Наполі вдома, Мілан програв сім з останніх 12 очних матчів на Сан-Сіро, включаючи поразку 0:2 минулої осені.

Чинні чемпіони Італії з Наполі добре стартували у новому сезоні: у чотирьох внутрішніх матчах здобули максимальні 12 очок.

Поступившись 0:2 Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів, коли Джованні Ді Лоренцо отримав червону картку вже на 20-й хвилині, команда швидко відновилася й у понеділок перемогла Пізу 3:2.

Перший гол Біллі Гілмора задав тон, а пізніше Лоренцо Лукка забив свій дебютний м’яч. Емоційний Конте навіть пробіг уздовж бровки святкувати разом із форвардом. Завдяки цій перемозі «Наполі» відірвався від «Ювентуса» на два очки.

Під керівництвом Конте команда програла лише два з 21 виїзного матчу в Серії А, тож приїзд на Сан-Сіро не має лякати «партенопейців».

Склад команд та новини

У Мілані Сантьяго Хіменес, який забив у Кубку, конкуруватиме за місце в старті з відновленим після травми Нкунку, тоді як найкращий бомбардир Пулішич має вийти з перших хвилин. Рафаель Леау після пошкодження литки може повернутися хоча б у заявку.

Лука Модрич, який пропустив кубкову гру, керуватиме півзахистом, що обіцяє цікаве протистояння з Кевіном Де Брюйне. Голкіпер Майк Менян відновився і готовий грати, але новачок Ардон Яшарі досі травмований.

У Наполі проблеми з обороною: відсутні Амір Ррахмані, Матіас Олівера, Леонардо Спінаццола, Алессандро Буонджорно та довготривалий травмований Ромелу Лукаку. У півзахист же повертаються Франк Замбо Ангісса та Станіслав Лоботка.

Ймовірні склади

Мілан: Менян; Томорі, Габбія, Павлович; Саелемакерс, Фофана, Модрич, Рабйо, Еступіньян; Пулішич, Хіменес

Наполі: Мерет; Ді Лоренцо, Беукема, Жезус, Гутьєррес; Лоботка; Політано, Ангісса, Де Брюйне, Мактомінай; Хойлунд

