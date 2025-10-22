Манчестер Сіті на виїзді переміг Вільярреал, Копенгаген і дортмундська Боруссія забили шість м’ячів
Зіграно ще два поєдинки ЛЧ
44 хвилини тому
У матчі третього туру Ліги чемпіонів англійський Манчестер Сіті здобув перемогу на виїзді над іспанським Вільярреалом – 2:0. За «містян» відзначилися Ерлінг Голанд та Бернарду Сілва.
У паралельному поєдинку данський Копенгаген вдома приймав дортмундську Боруссію. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 4:2.
Ліга чемпіонів, 3-й тур
Вільярреал – Манчестер Сіті – 0:2
Голи: Голанд, 17, Бернарду Сілва, 40.
Копенгаген – Боруссія Дортмунд – 2:4
Голи: Антон, 34 (автогол), Дадасон, 90 – Нмеча, 21, 76, Бенсабаїні, 61 (пен), Сілва, 86.