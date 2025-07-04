Британець Педді Пімблетт, боєць UFC і відомий уболівальник Ліверпуля, емоційно відреагував на новину про смерть португальського нападника Діогу Жоти, який загинув у дорожньо-транспортній пригоді в Іспанії. Футболісту було 28 років.

Безумство — прокидатись на іншому кінці світу і дізнаватись про новини щодо Жоти. Мої думки з його дружиною, дітьми та родиною у цей душевно розривний для них час. Я ніколи не забуду ту поїздку на Вемблі і всі пісні, які ми співали дорогою туди, коли виграли трофей, а потім повертались додому. Діогу — наш номер 20, — написав Пімблетт у соцмережах.

Нагадаємо, Жота виступав за Ліверпуль із 2020 року та був одним із ключових гравців клубу під керівництвом Юргена Клоппа. Його смерть стала великим ударом для світу футболу та фанатів.