Павло Василенко

Діогу Жота загинув у середу ввечері разом зі своїм братом в автокатастрофі. Трагічна аварія сталася в іспанській провінції Самора. За попередніми даними, під час обгону луснула шина.

Lamborghini, в якому їхали Жота та його брат Андре Сілва, спалахнув. Обидва португальські футболісти загинули на місці.

Португальські ЗМІ розкрили подробиці похорону гравців. Їхнє останнє прощання відбудеться в суботу вранці.

Діогу Жота та Андре Сілву будуть поховані у Гондомарі. Це невелике містечко неподалік Порту, де вони обоє виросли.

Церемонія розпочнеться у суботу о 10:00 за місцевим часом. Серед тих, хто оголосив свою участь, буде президент Португалії.

Очікується, що на похороні також будуть присутні багато діячів зі світу футболу.