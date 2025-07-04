Головний тренер Челсі Енцо Мареска не виключив, що вінгер Педру Нету може пропустити матч 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу проти Палмейраса через особисту трагедію — загибель свого друга та колишнього партнера по Вулверхемптону, форварда Ліверпуля Діогу Жоти.

Жота загинув у результаті дорожньо-транспортної пригоди в Іспанії. Йому було 28 років. У 2020–2022 роках він виступав разом із Нету у складі Вулверхемптона.

Педру дуже переживає, але ми поруч, щоб підтримати його в цей момент. Рішення, грати проти Палмейраса чи ні, залишається за ним. Будь-яке його рішення буде правильним, і ми підтримаємо його в будь-якому випадку, — заявив Мареска в коментарі офіційному сайту клубу.

Матч між Челсі та Палмейрасом відбудеться в ніч із 4 на 5 липня. Початок гри — о 04:00 за київським часом. Поєдинок пройде на стадіоні Лінкольн Файненшел Філд у Філадельфії.