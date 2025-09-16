Павло Василенко

Барселона змушена шукати тимчасові стадіони через реконструкцію «Камп Ноу». Цього разу матч проти Валенсії відбувся на крихітному «Йохан Кройфф» – арені лише на 6000 місць.

Попит на квитки перевищив усі очікування. Вболівальників було набагато більше, ніж стадіон міг прийняти. Тоді фанати пішли на радикальний крок: почали стукати у двері сусідніх будинків із пропозицією подивитися гру з балкона.

Деякі мешканці розповіли, що їм пропонували до 500 євро за можливість зайняти місце на терасі з видом на поле.

«Це було божевілля. Вони весь день дзвонили у домофони, намагалися потрапити в будівлю чи навіть на дах. Але після Кубка Гампера нас уже попередили, і ми замкнули двері. Та навіть якби потрапили всередину – стати там було б ніде», – розповів один із мешканців виданню Sport.es.

У соцмережах уже з’явилися фото від щасливчиків, які таки змогли насолодитися матчем зі своїх балконів. Вид на поле справді вражає.