Павло Василенко

Головний тренер Барселони Гансі Флік має власну стратегію на матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла. Ключовою фігурою у тактичному задумі наставника стане Рональд Араухо, якого спеціально поберегли у двох попередніх поєдинках чемпіонату.

26-річний уругвайський захисник пропустив матчі з Райо Вальєкано та Валенсією, однак, за інформацією Sport.es, Флік зробив це навмисно, щоб підготувати віце-капітана до важливого європейського протистояння.

Битва з новою зіркою «сорок»

Флік планує доручити Араухо персональну опіку над нападником Ніком Вольтемаде, який вразив своєю грою ще у Бундеслізі. Наставник блаугранас вважає, що саме потужність і майстерність Араухо у дуелях допоможуть нейтралізувати головну атакувальну загрозу суперника.

Невизначеність із Левандовськи

Участь Роберта Левандовськи у матчі залишається під питанням. Втім, очікується, що поляк, як і Араухо, знову з’явиться у стартовому складі після перерви. Журналісти відзначають його спокій, але й неприховане бажання виходити на ключові ігри.

Повернення лідерів

Додаткову впевненість Барселоні має дати повернення після травм Френкі де Йонга та Дані Ольмо. Це суттєво підсилить конкуренцію за місце у стартовій одинадцятці і розширить можливості для тактичних рішень.